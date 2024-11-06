По итогам международной выставки наградами отмечены лучшие технологические разработки

В Ашхабаде завершили свою работу международная конференция и выставка «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана» (CIET-2024).

В заключительный день мероприятия состоялась пятая сессия, посвященная технологическим инновациям и подготовке квалифицированных кадров для строительного, промышленного и энергетического секторов экономики Туркменистана. В ходе сессии были рассмотрены актуальные вопросы цифровой трансформации промышленных процессов, развития промышленности в эпоху цифровизации, а также роль высших учебных заведений в подготовке квалифицированных специалистов. Особое внимание было уделено инновационным проектам в области промышленности и строительства.

Кульминацией конференции стала торжественная церемония награждения участников выставки и конференции. Награды получили как туркменские компании и специалисты, так и зарубежные участники, продемонстрировавшие инновационные решения и технологии. Особо были отмечены проекты, направленные на цифровую трансформацию производственных процессов и внедрение энергоэффективных технологий в строительстве.

Конференция CIET-2024 стала важной площадкой для обмена опытом и укрепления международного сотрудничества в области строительства, промышленности и энергетики, способствуя дальнейшему развитию этих ключевых отраслей экономики Туркменистана.

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