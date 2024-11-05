Туркменистан подтвердил взятые обязательства по сокращению выбросов метана

В ходе очередного заседания Кабинета министров Туркменистана была принята «дорожная карта» на 2025–2026 годы по укреплению международного сотрудничества Туркменистана для реализации целей и задач, предусмотренных Глобальным метановым обязательством. Для практической реализации «дорожной карты» был разработан и утвержден комплекс мероприятий.

«Дорожная карта» вновь подтверждает твердое намерение Туркменистана по сокращению выбросов метана до 2030 года посредством коренной модернизации энергетической инфраструктуры и реализации иных соответствующих мер, тем самым содействуя усилиям мирового сообщества в данной области.

Документ предусматривает тесное сотрудничество с международными партнерами, в частности, с Секретариатом рамочной конвенции ООН об изменении климата, другими специализированными учреждениями ООН, Европейским Союзом, ОБСЕ и др.

В целях реализации «дорожной карты» также запланировано проведение комплекса мероприятий по сокращению выбросов метана в 2025–2026 годах. В их числе проведение совместно с различными международными организациями научно-практических конференций, «круглых столов», семинаров и т.д., продолжение сотрудничества с иностранными компаниями по решению поставленных в данной сфере задач, составление технико-экономических обоснований проектов по переработке и использованию попутного газа посредством внедрения инновационных и энергосберегающих технологий.

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