На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 14 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 14 сделок на сумму свыше 1 миллиона 557 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов Афганистана закупили сжиженный газ, произведённый на технологических установках ГК «Туркменнефть». Помимо этого, предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Киргизии, Казахстана приобрели хлопчатобумажную пряжу и ткань, а также портландцемент.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропилен, флоатное листовое стекло, чайный напиток с солодковым корнем и хлопчатобумажную пряжу. Общая сумма сделок составила более 18 миллионов 390 тысяч манатов.

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