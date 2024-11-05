В Ашхабаде состоялся концерт памяти знаменитого народного музыканта

В Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой провели концерт памяти в честь 95-летия со дня рождения народного артиста Туркменистана, лауреата международной премии имени Махтумкули Аннагельды Джульгаева.

Аннагельды Джульгаев родился в 1929 году в Ахалском велаяте и происходил из знаменитых в народе музыкантов своего времени. Разглядев в мальчике его талант, родные начали обучать маленького Аннагельды музыкальному искусству. Его первым наставником стал Пурли Сарыев – прославленный дутарист и композитор-мелодист, впоследствии ставший одним из создателей оркестра туркменских народных инструментов.

Продолжив семейные традиции, гиджакист Аннагельды Джульгаев достиг новых высот в исполнительском искусстве. Повзрослев, он выступал с концертами во многих странах Азии, Европы и Америки, покоряя слушателей виртуозной игрой и звучанием древнего музыкального инструмента туркмен. На концерте памяти прозвучали воспоминания друзей и коллег музыканта. Народные и заслуженные артисты Туркменистана, а также студенты консерватории исполнили мелодии мэтра, туркменские народные песни и произведения.

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