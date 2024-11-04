|04.11.24 08:41
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В Туркменистане проходит международная промышленная выставка
В Ашхабаде начали свою работу международная выставка «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана – 2024» и конференция «Развитие строительства, промышленности, энергетики Туркменистана».
Масштабная экспозиция нацелена на ознакомление с успехами страны в сфере строительства, промышленного производства, энергетической и химической промышленности, дорожного строительства, а также сервисными услугами, специализированным оборудованием и передовыми технологиями.
Строительно-промышленному комплексу отводится ведущая роль в последовательной реализации принятых государственных программ, нацеленных на инновационное развитие национальной экономики, полноформатное использование колоссальных природных ресурсов, комплексное реформирование регионов, строительство современных городов и сел, где формируется оптимальная социальная инфраструктура, отвечающая требованиям времени.
Обстоятельный обмен мнениями о перспективных направлениях взаимовыгодного партнерства состоялся в рамках состоявшейся профильной конференции «Развитие строительства, промышленности, энергетики Туркменистана», участие в которой приняли руководители отраслевых министерств и ведомств страны, а также представители зарубежных компаний.
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