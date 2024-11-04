Президент Туркменистана принял участие в восхождении по Тропе здоровья

При участии президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова состоялось массовое восхождение по Тропе здоровья. Акция состоялась в честь принятия на 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН инициированной Туркменистаном резолюции «Игры дружбы Организации Объединенных Наций».

Перед массовым восхождением был объявлен конкурс на прохождение Тропы здоровья среди представителей дипмиссий и международных организаций, студентов вузов, а также работников министерств и ведомств.

Ранним утром автомобиль Президента Сердара Бердымухамедова прибыл к площадке начала Тропы здоровья, где главу государства тепло поприветствовали собравшиеся. Президент Туркменистана первым начал восхождение по Тропе здоровья. Следуя примеру главы государства, к восхождению присоединились председатель Меджлиса, члены правительства, руководители и представители военных и правоохранительных органов, министерств и ведомств, общественных организаций, средств массовой информации, дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, ректоры высших учебных заведений и студенческая молодежь.

В массовой акции по восхождению по Тропе здоровья приняло участие более 6 тысяч человек. По завершении массового восхождения состоялась церемония чествования спортсменов национальных сборных Туркменистана, завоевавших призовые места на международных соревнованиях. Также были награждены победители конкурса на прохождение Тропы здоровья.

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