|02.11.24 08:36
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В Туркменистане отметили очередную годовщину введения в оборот национальной валюты
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил работников банковской сферы и народ страны с 31-й годовщиной введения в оборот национальной валюты Туркменистана – маната, являющегося символом экономического развития и успехов государства.
Глава государства отметил, что введение в обращение национальной валюты создало позитивные возможности для развития национальной экономики, стабильного денежного оборота и эффективного проведения единой государственной денежно-кредитной политики. По словам президента Туркменистана, «банковская сфера, как важнейшая часть экономики страны, превратилась в одну из стремительно развивающихся структур».
Президент пожелал работникам банковской сферы и народу независимого нейтрального Туркменистана крепкого здоровья, семейного благополучия, мирной и счастливой жизни, больших успехов в работе во имя дальнейшего прогресса суверенного Туркменистана.
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