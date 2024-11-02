В Туркменистане отметили очередную годовщину введения в оборот национальной валюты

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил работников банковской сферы и народ страны с 31-й годовщиной введения в оборот национальной валюты Туркменистана – маната, являющегося символом экономического развития и успехов государства.

Глава государства отметил, что введение в обращение национальной валюты создало позитивные возможности для развития национальной экономики, стабильного денежного оборота и эффективного проведения единой государственной денежно-кредитной политики. По словам президента Туркменистана, «банковская сфера, как важнейшая часть экономики страны, превратилась в одну из стремительно развивающихся структур».

Президент пожелал работникам банковской сферы и народу независимого нейтрального Туркменистана крепкого здоровья, семейного благополучия, мирной и счастливой жизни, больших успехов в работе во имя дальнейшего прогресса суверенного Туркменистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2024