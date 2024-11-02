Рассмотрены перспективы сотрудничества Туркменистана с МВФ

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с делегацией Международного валютного фонда (МВФ) во главе с советником, главой миссии МВФ по Азербайджану и Туркменистану Анной Роуз Бордон. В ходе встречи стороны обсудили нынешнее положение и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана с МВФ.

Во время переговоров была подчеркнута приверженность укреплению взаимодействия, в том числе по вопросам, связанным с намерением Туркменистана вступить во Всемирную торговую организацию. В этой связи была отмечена значимость оказания консультативной поддержки МВФ Туркменистану, который с 2022 года имеет статус присоединяющейся страны. Участники подчеркнули необходимость консолидации усилий, направленных на развитие сотрудничества между Туркменистаном и Международным валютным фондом.

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