Президент Туркменистана принял заместителя председателя правительства Российской Федерации

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял заместителя председателя правительства Российской Федерации, сопредседателя Межправительственной туркменско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству с российской стороны Алексея Оверчука.

В ходе беседы глава Туркменского государства отметил, что, реализуя внешнеполитический курс на основе принципов позитивного нейтралитета, Туркменистан также конструктивно взаимодействует с Россией в многостороннем формате. В данной связи президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул высокий уровень и значимость состоявшегося в столице Республики Татарстан РФ XVI саммита БРИКС, ставшего открытой платформой для обмена мнениями и обсуждения актуальных вопросов межгосударственного сотрудничества.

В продолжение встречи состоялся обмен мнениями по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества. Было отмечено, что последовательно укрепляется политический диалог, осуществляется активное межпарламентское взаимодействие. Налажены продуктивные связи между Туркменистаном и субъектами Российской Федерации. Важным направлением туркмено-российского сотрудничества была обозначена торгово-экономическая сфера. Стороны также затронули гуманитарную тематику, включая образование, науку, культуру, а также здравоохранение.

В данном контексте было подтверждено намерение двух стран наращивать взаимовыгодное сотрудничество, отвечающее обоюдным долгосрочным интересам.

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