В Ашхабаде прошла международная конференция, посвященная развитию спорта

В Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась международная конференция, посвященная принятию по инициативе Туркменистана и Республики Индия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Игры дружбы ООН».

В работе конференции приняли участие руководители и сотрудники МИД страны, главы и представители дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, представители политических партий Туркменистана, профессорско-преподавательский состав и студенты высших учебных заведений, руководители и представители общественных организаций, местных и зарубежных СМИ, а также спортсмены.

B своем выступлении заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, подчеркивая значимость принятия консенсусом резолюции «Игры дружбы ООН», отметил роль Туркменистана в укреплении мира, дружбы и взаимопонимания между странами и народами.

В прозвучавших на конференции выступлениях отмечалось, что, активно участвуя в международном спортивном движении, организуя представительные соревнования, инициируя крупные решения ООН в этой сфере, Туркменистан на практике подтверждает свою приверженность высоким гуманистическим идеалам олимпийского движения. И такая позиция находит справедливую поддержку и уважение со стороны мирового сообщества.

Участники заявили, что спорт, а именно спортивная дипломатия обладает уникальной способностью укреплять доверие, объединять людей, способствовать пониманию и принятию многообразия. Поэтому эта инициатива объединяет в себе принципы инклюзивности и равенства, отражает основополагающий принцип повестки дня в области устойчивого развития – «Не оставить никого позади».

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