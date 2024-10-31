В Ашхабаде прошло заседание Межправительственной туркменско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству

В МИД Туркменистана прошла встреча сопредседателей Межправительственной туркменско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству – заместителя председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука.

В ходе переговоров в узком формате стороны обсудили ключевые аспекты партнерства между двумя странами по направлениям, представляющим взаимный интерес. Затем встреча продолжилась в расширенном формате, в которой приняли участие руководители и представители соответствующих министерств и ведомств Туркменистана и России.

Стороны отметили значимость данного заседания, нацеленного на обсуждение текущих вопросов сотрудничества и поиск новых форм совместной деятельности. Участники встречи обменялись мнениями по дальнейшей реализации текущих проектов, в том числе в сфере транспорта, электроэнергетики и др. Была подчеркнута важная роль Межправительственной туркменско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству в развитии конструктивного двустороннего партнерства.

Стороны отметили наличие благоприятных возможностей для дальнейшего расширения культурно-гуманитарных связей, в том числе по линиям здравоохранения, науки и образования.

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