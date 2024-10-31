Обсуждены текущие вопросы сотрудничества Туркменистана с Европейским союзом В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмеда Гурбанова с послом Европейского союза в Туркменистане Беатой Пекса. В ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы взаимодействия Туркменистана с ЕС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Стороны проанализировали ход реализации совместных проектов, а также обсудили подготовку к предстоящим тематическим мероприятиям. © TURKMENISTAN.RU, 2024