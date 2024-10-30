В Туркменистане проходят Дни культуры Армении

В Государственном культурном центре Туркменистана в Ашхабаде состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Армения в Туркменистане.

В церемонии открытия Дней культуры Армении в Туркменистане приняли участие представители Министерства культуры страны и его подведомственных учреждений, широкой общественности, средств массовой информации, деятели культуры и искусства Туркменистана, преподаватели и студенты профильных вузов.

Как отмечали участники вечера, туркменский и армянский народы имеют много точек соприкосновения, исторически обусловленных и сегодня составляющих гуманитарный вектор двусторонних отношений. В арсенале взаимодействия ученых и деятелей культуры двух стран – многолетняя совместная работа по изучению богатейшего пласта истории и культуры туркменского и армянского народов, свидетельствующего об их древних контактах.

По завершении торжественной части состоялся концерт мастеров культуры и искусства Армении. Его программу составили замечательные народные мелодии и песни, классическая и эстрадная музыка, танцевальные композиции. Громкими аплодисментами зрители встречали выступления артистов.

Любителям киноискусства предоставлена замечательная возможность познакомиться с работами армянских кинематографистов, созданными в разные годы. В рамках Дней культуры для жителей столицы организованы кинопоказы в кинотеатре «Ашхабад» и киноконцертном центре «Ватан».

Для гостей из Армении подготовлена обширная культурная программа, в рамках которой они ознакомятся с достопримечательностями Ашхабада и уникальными экспонатами его музеев.

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