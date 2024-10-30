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30.10.24 07:05

В Ашхабаде прошли туркменско-китайские консультации по кибербезопасности

В Ашхабаде состоялись консультации по кибербезопасности при участии представителей соответствующих министерств и ведомств Туркменистана и Китайской Народной Республики.

Участники рассмотрели результаты совместной работы и реализацию договоренностей в области международной информационной безопасности, достигнутых между правительствами двух стран. В ходе консультаций состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления международной кибербезопасности. Стороны договорились продолжать обмен опытом в данной области.

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