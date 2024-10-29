В МИД Туркменистана состоялась встреча с представителем Госдепартамента США

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Рашида Мередова с послом по особым поручениям Государственного департамента США по мониторингу и борьбе с торговлей людьми Синди Дайер.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с реализацией международных конвенций и общепризнанных норм в гуманитарной сфере. При этом собеседники отметили системное сотрудничество с США в данном контексте и обменялись мнениями касательно перспективных направлений взаимодействия.

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