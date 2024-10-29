В Ашхабаде прошло IV заседание международной ассоциации «Туркменские алабаи»

В Ашхабаде состоялось IV заседание международной ассоциации «Туркменские алабаи», приуроченное к Празднику туркменского алабая.

Перед началом участники форума ознакомились с развернутой в фойе выставкой произведений национального декоративно-прикладного и фотоискусства, народных ремесел, картин, печатной продукции, ковровых изделий и скульптур, где главными героями являются туркменские алабаи.

В заседании, прошедшем в Центре международных ассоциаций ахалтекинского коневодства и «Туркменские алабаи», приняли участие руководители и специалисты профильных структур и различных ведомств, высших учебных заведений. Посредством видеоконференцсвязи к ним присоединились зарубежные члены ассоциации.

В ходе заседания обсуждались вопросы, касающиеся деятельности организации. Кроме того, было объявлено, что в ее состав будут приняты новые члены, а лучшим кинологам страны вручены государственные награды. Также участники заседания обсудили задачи на перспективу и приняли соответствующие решения.

Отмечалось, что в числе первоочередных задач, стоящих перед международной ассоциацией «Туркменские алабаи», – сохранение чистокровности и популяризация в мире данной породы, разведение и увеличение численности этих собак в центрах, созданных в стране, научно обоснованное ведение селекционной и племенной работы, организация выставок и конкурсов туркменских алабаев в стране и за рубежом. Кроме того, одной из главных задач ассоциации является налаживание сотрудничества с зарубежными коллегами, специализирующимися в этой области.

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