На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 8 сделок На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 8 сделок на общую сумму свыше 3 миллионов 561 тысячи долларов США. Представители деловых кругов Турции, Таджикистана и Афганистана закупили сжиженный газ, выработанный на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропилен (ГК «Туркменнефть»), а также пряжу и отходы хлопчатобумажные. Общая сумма сделок превысила 7 миллионов 91 тысячу манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2024