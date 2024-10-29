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29.10.24 07:08

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 8 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 8 сделок на общую сумму свыше 3 миллионов 561 тысячи долларов США.

Представители деловых кругов Турции, Таджикистана и Афганистана закупили сжиженный газ, выработанный на технологических установках госконцерна «Туркменнефть».

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропилен (ГК «Туркменнефть»), а также пряжу и отходы хлопчатобумажные. Общая сумма сделок превысила 7 миллионов 91 тысячу манатов.

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