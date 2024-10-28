В Ашхабаде отметили 79-летие образования ООН

В здании представительства ООН в Ашхабаде отметили 79-ю годовщину вступления в силу устава Организации Объединенных Наций. В стенах представительства собрались руководители и представители Министерства иностранных дел Туркменистана, постоянный координатор ООН в Туркменистане, главы и сотрудники агентств ООН в Ашхабаде. Собравшиеся обсудили роль ООН в качестве авторитетного и легитимного универсального международного форума, гаранта сохранения и поддержания мира, а также баланса интересов на международной арене.

В своем выступлении министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отметил результативность и ключевые векторы конструктивного сотрудничества Туркменистана с ООН. Было подчеркнуто, что по инициативе Туркменистана Генассамблея ООН приняла 27 резолюций по таким направлениям, как поддержка региональной безопасности, укрепление мира, обеспечение устойчивого развития, преодоление вызовов, связанных с изменением климата и др.

В частности, было отмечено, что 24 октября, в день основания ООН, на 25-м пленарном заседании 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН по инициативе Туркменистана была единогласно принята резолюция «Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии», соавтором которой выступили 37 государств-членов ООН, среди которых все соседи Туркменистана, то есть государства Центральной Азии, Азербайджан, Иран и Афганистан.

Глава внешнеполитического ведомства сообщил о подготовке к очередному заседанию стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН», созданного при поддержке президента Туркменистана, в ходе которого будут обсуждены конкретные шаги по взаимодействию с ООН на предстоящий период.

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