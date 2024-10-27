По инициативе Туркменистана принята резолюция Генассамблеи ООН

В ходе 25-го пленарного заседания 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принята резолюция «Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии», инициированная Туркменистаном. В резолюции подчеркивается роль стран Центральной Азии в укреплении глобальной архитектуры нераспространения и разоружения, продвижении инструментов превентивной дипломатии и миротворчества. Резолюция была принята консенсусом при соавторстве 37 государств.

Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева, поблагодарила страны члены ООН за поддержку инициированного Туркменистаном проекта и подчеркнула значимость признания и закрепления отдельной резолюцией Генеральной Ассамблеи в 2022 году территории государств Центральной Азии в качестве зоны мира, доверия и сотрудничества. Было особо отмечено, что формирование зоны мира в Центральной Азии стало возможным благодаря заложенной странами региона институциональной и правовой базы многостороннего взаимодействия.

В этой связи подчеркнута важность формирования площадок для продвижения регионального диалога по всем ключевым направлениям сотрудничества, включая проведение регулярных консультативных встреч глав государств региона. Среди исторически значимых событий выделены подписание в 2006 году договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, а также учреждение в декабре 2007 года Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде.

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