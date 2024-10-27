Юбилей туркменского поэта отметили в белорусском вузе

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники при организационной поддержке туркменской дипломатической миссии в Минске прошла тематическая встреча, посвященная 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта Махтумкули Фраги.

Праздничное событие объединило студентов из разных стран, а также представителей академического сообщества и творческих деятелей. С приветствием к участникам торжества обратились посол Туркменистана Назаргулы Шагулыев и ректор вуза Вадим Богуш, которые отметили важность культурного диалога между народами в современном мире и приобщения к нему молодежи. Данью уважения классику туркменской литературы и видному философу Востока стали выступления на тему его личности и наследия, был показан видеоролик о недавно прошедшем ашхабадском саммите, собравшем под эгидой юбилея поэта глав государств и высокопоставленных деятелей.

Затем студенты представили концертные номера, включая песни на стихи Махтумкули, туркменские и белорусские народные мелодии и танцы, эстрадные композиции.

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