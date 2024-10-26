В Туркменистане прошло заседание Межправительственного совета СНГ по ветеринарии

В Ашхабаде состоялось 46-е заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в области ветеринарии государств – участников СНГ. В заседании приняли участие члены совета и полномочные представители Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, базовых организаций, а также представитель Исполнительного комитета СНГ.

В ходе встречи главами делегаций была представлена информация о ситуации с распространенностью инфекционных болезней сельскохозяйственных животных в государствах – участниках СНГ и обсужден широкий спектр вопросов, касающихся обеспечения эпизоотического благополучия. В этой связи были рассмотрены проекты комплексов совместных действий по профилактике и борьбе с особо опасными болезнями животных и птиц на период до 2030 года.

По итогам заседания были приняты важные решения, направленные на повышение эффективности ветеринарных служб и создание благоприятных условий для развития животноводства, дальнейшее развитие сотрудничества в сфере ветеринарии. Реализация подписанных документов внесет существенный вклад в повышение качества животноводческой продукции и обеспечение продовольственной безопасности на пространстве СНГ.

Очередное заседание Межправительственного совета СНГ по сотрудничеству в области ветеринарии намечено провести во втором полугодии 2025 года в Республике Таджикистан в очном формате.

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