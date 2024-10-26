Туркменистан и Турция обсудили налаживание сотрудничества в сфере коневодства

В Анкаре состоялась встреча генерального директора государственного объединения «Туркменатлары» Ахмеда Бердыева с заместителем министра сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Ахмедом Гюменом. Основной темой встречи стали вопросы развития сотрудничества в различных областях коневодческой индустрии, включающее обмен опытом в рамках организации конных соревнований, развития конного спорта и расширения туристического потенциала в указанном направлении.

Наряду с этим состоялся обмен мнениями по методикам обучения в образовательных заведениях двух стран по направлениям и специальностям животноводства, коневодства и ветеринарии. В завершение встречи туркменская делегация вручила в дар Министерству сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики книгу национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Конь – символ верности и счастья», переведенную на турецкий язык.

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