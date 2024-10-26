Туркменистан представил национальную литературу на книжной выставке в Душанбе В столице Таджикистана прошла международная книжная выставка «Книга Душанбе», где особый интерес посетителей вызвала экспозиция Туркменистана. Национальный павильон, оформленный в традиционном туркменском стиле, представил широкий спектр литературы, отражающей культурное наследие и современные достижения страны. Особое внимание в экспозиции было уделено изданиям, освещающим внешнеполитическую деятельность Туркменистана и его достижения за годы независимости. Посетители выставки также смогли ознакомиться с произведениями классика туркменской литературы Махтумкули Фраги, современной художественной литературой и научно-популярными изданиями. В рамках выставки была организована специальная экспозиция, демонстрирующая богатство и многообразие туркменской культуры. В международном книжном форуме приняли участие издательства из разных стран, а также дипломатические представительства, аккредитованные в Таджикистане. © TURKMENISTAN.RU, 2024