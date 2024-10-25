В Государственном музее Туркменистана открылась выставка, посвященная алабаю

В Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана открылась выставка, посвященная туркменской породе собак – алабаю.

Выставка демонстрирует тесную связь человека с четвероногим другом, которая по времени уходит вглубь веков. Тут в числе экспонатов представлены археологические находки – глиняные фигурки собак, обнаруженных при раскопках исторического памятника Гонур-Депе. Фигурки датируются III и II веками до нашей эры, есть также и более поздние образцы, относящиеся к Cредневековью.

На двух архивных черно-белых фотографиях 1940 года, представленных в экспозиции, запечатлены два алабая – Арлан и Геогче – призеры Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Собаки впечатляют своими размерами: могучие, с крупной головой. Собаки породы алабай – от природы очень сообразительные животные, которых характеризует преданность человеку. Они являются лучшими помощниками чабанов.

В рамках выставки состоялась и конференция, на которой выступали музейные работники, театроведы, журналисты, представители ассоциации «Туркменские алабаи» и другие участники.

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