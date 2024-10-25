Президент Туркменистана встретился с главой Республики Татарстан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе своего рабочего визита в Казань встретился с главой Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым.

Сердечно поприветствовав высокого гостя и поблагодарив за принятое приглашение посетить Казань в целях участия в XVI Саммите БРИКС, глава Татарстана подчеркнул поступательный характер туркменско-татарстанских отношений, опирающихся на исторически сложившиеся узы дружбы и активно развивающихся по всему своему спектру.

В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями по приоритетным вопросам туркменско-татарстанского партнерства. В данной связи подчеркивалось, что одним из основных факторов системного и эффективного двустороннего сотрудничества являются регулярные встречи и контакты на высшем уровне. Располагая солидным экономическим потенциалом, Туркменистан и Республика Татарстан продуктивно взаимодействуют в различных отраслях, в частности, в топливно-энергетическом секторе, судостроении, химической промышленности, поставок авиатехники и грузовых автомобилей. Наряду с этим был сделан акцент на важности установившихся плодотворных связей в гуманитарной области.

Выразив уверенность, что многоплановое двустороннее сотрудничество будет и впредь динамично развиваться в рамках стратегического партнерства между Туркменистаном и Российской Федерацией, президент Сердар Бердымухамедов и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов обменялись пожеланиями крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности.

Затем состоялась церемония награждения главы Туркменистана орденом Республики Татарстан «Дуслык». Как подчеркнул руководитель Татарстана Рустам Минниханов, этой высокой государственной награды президент Сердар Бердымухамедов удостоен за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Татарстан, другими субъектами Российской Федерации, за значительный вклад в развитие двустороннего торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного взаимодействия.

В торжественной обстановке глава Республики Татарстан РФ вручил президенту Туркменистана орден «Дуслык», высказав в этой связи сердечные поздравления и самые добрые пожелания.

Выразив искреннюю признательность за оказанную большую честь, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что данная награда является подтверждением высокого уровня сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Татарстан, которое выступает важной составляющей туркменско-российского стратегического партнерства.

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