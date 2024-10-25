Президент Туркменистана провел встречу с Генеральным секретарем ООН

На полях XVI саммита БРИКС президент Сердар Бердымухамедов провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Собеседники отметили, что, следуя принципам позитивного нейтралитета, признанным мировым сообществом и навсегда закрепленным в Конституции страны, Туркменистан постоянно расширяет отношения со странами мира и авторитетными международными организациями. В ходе встречи, прошедшей в деловом, конструктивном ключе, стороны обменялись мнениями о возможностях расширения взаимодействия на ряде приоритетных направлений.

Отмечалось, что, будучи нейтральным государством, Туркменистан на протяжении многих лет проводит активную политику на международной арене, поддерживая эффективные отношения с ООН и ее специализированными учреждениями в самых разных областях. Туркменистан выступает и в качестве надежного и долгосрочного партнера ООН в Центральной Азии – одном из стратегических регионов мира, переживающем сегодня динамичное развитие.

Страны региона привержены эффективному многостороннему сотрудничеству в интересах глобального мира и достижения Целей устойчивого развития. В этом плане эффективную работу в последние годы проводит Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, деятельность которого направлена на достижение конкретных общих целей.

Поблагодарив за инициативный подход к решению актуальных проблем современности и выстраиванию многоформатного сотрудничества со специализированными учреждениями ООН, руководитель авторитетной международной структуры подчеркнул, что Туркменистан был и остается важным партнером ООН в деле обеспечения всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

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