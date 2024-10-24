Президент Туркменистана принял участие в саммите БРИКС

Во второй день своего рабочего визита в Республику Татарстан Российской Федерации президент Сердар Бердымухамедов в качестве почетного гостя принял участие в проходящем в Казани XVI саммите БРИКС, впервые проводимом в расширенном формате.

Пленарное заседание в формате «БРИКС плюс» на правах хозяина саммита открыл президент РФ Владимир Путин. Это расширенный формат саммита, не ограничивающийся только странами-членами БРИКС. В этом формате в заседании в Казани приняли участие и получили право слова представители почти 40 государств, в том числе лидеры ряда стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также руководители международных организаций.

Впервые участвуя на форуме, глава Туркменского государства в своем выступлении, поблагодарив президента России Владимира Путина за гостеприимство и радушный прием, отметил, что в приглашении на саммит он прежде всего видит уважительное отношение к Туркменистану.

Как известно, Туркменистан, участвуя в усилиях международного сообщества, для продвижения миротворческой миссии, обеспечения глобальной и региональной безопасности активно использует возможности своего нейтрального статуса. Как подчеркнул в своем выступлении на форуме президент Туркменистана, «важной составной частью внешнеполитического курса Туркменистана является применение модели нейтралитета, инструментов превентивной дипломатии для предупреждения конфликтных ситуаций, искоренения причин их порождающих. Убеждены в том, что в нынешних условиях базовые принципы нейтралитета являются объективно востребованными, и при поддержке мирового сообщества способны принести реальную пользу в деле обеспечения глобальной безопасности».

В этом контексте была также отмечена особая значимость и эффективность деятельности Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, штаб-квартира которого расположена в Ашхабаде.

Президентом Сердаром Бердымухамедовым также дополнительно было озвучено, что Туркменистан и ранее предлагал ряд мер, направленных на нормализацию и оздоровление международной обстановки и переход к конструктивным параметрам взаимодействия. В этой связи страна выступила в ООН с рядом серьезных предложений, среди которых – инициатива о придании нейтральным странам статуса приоритетных партнеров ООН в ее миротворческих усилиях.

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