В Ашхабаде открылась международная выставка "Нефть и газ Туркменистана-2024"

В столице страны начала работу XXIX международная выставка "Нефть и газ Туркменистана-2024" (OGT-2024). Торжественная церемония открытия собрала представителей правительства, руководителей профильных ведомств, глав дипломатических миссий, международных организаций и ведущих нефтегазовых компаний.

Выставка предоставляет уникальную платформу для зарубежных компаний из нефтегазовой, металлургической, химической, машиностроительной и энергетической отраслей. Участники могут не только продемонстрировать свою продукцию, но и расширить партнерские связи, что способствует интеграции туркменского ТЭК в мировую энергетическую систему.

Экспозиция охватывает все аспекты отрасли: от разведки и добычи до транспортировки и хранения углеводородов. Особое внимание уделено морским проектам на Каспии и развитию возобновляемых источников энергии. Среди главных участников выставки – ведущие государственные компании Туркменистана и десятки частных предприятий, работающих в топливно-энергетическом комплексе страны.

Параллельно с выставкой начала работу и международная конференция "Нефть и газ Туркменистана – 2024", где обсуждаются глобальные тенденции развития энергетических рынков, возможности сотрудничества и привлечения иностранных инвестиций для разработки новых месторождений.

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