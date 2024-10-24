Туркменистан и Турция укрепляют межпарламентские связи

Делегация Меджлиса Туркменистана побывала с рабочим визитом в Турецкой Республике. Цель визита – участие в заседании Туркменско-турецкой межпарламентской группы дружбы.

Согласно программе визита, состоялась встреча депутатов Меджлиса Туркменистана с председателем Управления по делам диаспоры и соотечественников за рубежом при правительстве Турецкой Республики Абдуллахом Эреном.

Затем в парламенте Турции состоялось заседание Туркменско-турецкой межпарламентской группы дружбы. Сторонами было подчеркнуто, что данное заседание послужит эффективной платформой для расширения и развития межпарламентского партнёрства между двумя братскими странами. На встрече отмечалось, что парламентский диалог стал важной частью углубления сотрудничества между Туркменистаном и Турцией, а созданные на двусторонней основе парламентские группы дружбы увеличивают возможности для обмена опытом в законотворческой деятельности и развитии парламентской дипломатии.

Кроме того, делегация Туркменистана провела ряд двухсторонних переговоров с руководителями профильных комитетов Великого национального собрания Турецкой Республики. В рамках встречи с председателем Комиссии по внешним связям парламента Турции Фуатом Октайем было отмечено, что парламентская дипломатия Туркменистана успешно реализуется в соответствии со статусом нейтралитета страны. Это достигается путем налаживания связей с зарубежными парламентами, участия в работе международных парламентских организаций, создания межпарламентских групп дружбы и организации совместных мероприятий.

Затем, в ходе встречи с председателем Комиссии по внутренним делам парламента Турции Сулейманом Сойлу, были обсуждены вопросы двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества между странами. Особое внимание уделено вопросам взаимодействия сторон в торгово-экономической и образовательной сферах.

Наряду с этим состоялась встреча депутатов Меджлиса Туркменистана с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Нухом Йылмазом. В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления межгосударственных отношений и расширения двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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