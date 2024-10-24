В Ашхабаде прошли туркменско-таджикские межмидовские консультации

В стенах туркменского внешнеполитического ведомства состоялись межмидовские консультации с участием ряда руководителей структурных подразделений министерств иностранных дел Туркменистана и Республики Таджикистан.

В ходе консультаций было обсуждено развитие политико-дипломатического диалога между двумя странами, подчеркнута важность регулярных контактов на высшем уровне. Отмечены тесное сотрудничество и поддержка в рамках региональных и международных структур, в частности, ООН. Дипломаты обменялись мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики. В этой связи было уделено внимание теме региональной безопасности, в частности, вопросам восстановления экономики и политической стабильности в Афганистане, а также противодействия новым глобальным вызовам и угрозам.

Стороны также подчеркнули результативность партнерства по линии внешнеполитических ведомств. В этой связи дипломаты высоко оценили уровень сотрудничества в рамках действующей программы сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран. В ходе консультаций состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам внешнеполитического планирования, двустороннего консульского сотрудничества, а также реализации кадровой политики внешнеполитических ведомств двух стран.

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