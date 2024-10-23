Президент Туркменистана прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в Республику Татарстан Российской Федерации для участия в саммите БРИКС.

Тот факт, что глава Туркменского государства приглашен на саммит в Казань в качестве почетного гостя – свидетельство высокого международного авторитета Туркменистана, признания его инициативной и ответственной позиции в вопросах двустороннего и многостороннего сотрудничества с зарубежными партнерами.

Нейтральный Туркменистан активно участвует в усилиях международного сообщества, направленных на обеспечение всеобщего мира и безопасности, достижение Целей устойчивого развития. Туркменистан стабильно демонстрирует открытость к расширению диапазона и географии взаимовыгодного партнерства, отвечающего общим интересам.

Совершив перелет до Казани, президентский авиалайнер приземлился в Международном аэропорту имени Габдуллы Тукая. Здесь высокому гостю была оказана теплая и радушная встреча. В аэропорту президента Сердара Бердымухамедова сердечно приветствовали глава Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов и другие официальные лица.

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