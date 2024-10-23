В МИД Туркменистана состоялась встреча с высокопоставленным представителем Госдепартамента США

В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с директором департамента Центральной Азии Бюро по делам Южной и Центральной Азии Государственного департамента США Марком Кэмероном.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего туркменско-американского взаимодействия. Наряду с политическим сотрудничеством, среди приоритетных направлений двустороннего партнерства были обозначены торгово-экономические связи, изменение климата, в частности, взаимодействие в области сокращения выбросов метана, и гуманитарный вектор.

В завершение встречи собеседники подчеркнули важность наращивания взаимовыгодного конструктивного диалога между Туркменистаном и США, основанного на принципах взаимного уважения и доверия.

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