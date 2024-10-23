В Ашхабаде обсуждены вопросы устойчивой энергетики

В МИД Туркменистана состоялась встреча с директором отдела устойчивой энергетики Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Дарио Лигути.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы нынешнего состояния и перспектив развития партнерства Туркменистана с ЕЭК ООН в области зеленой энергии, устойчивой энергетики и снижения выбросов метана. Была отмечена значимость инициативы Туркменистана по созданию альянса по глобальной энергетической безопасности и устойчивому развитию, которая была выдвинута на Всемирном правительственном саммите и озвучена среди приоритетных позиций Туркменистана на полях 79-ой сессии ГА ООН.

В рамках беседы также рассмотрены вопросы взаимодействия в части экспертной поддержки ЕЭК ООН в области солнечной и ветровой энергии, а также разработки и внедрения передовых технологий хранения и передачи энергии. В завершение встречи стороны подтвердили готовность сотрудничать для решения задач в этой области.

© TURKMENISTAN.RU, 2024