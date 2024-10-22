В Туркменистане завершился международный театральный форум

В Туркменистане завершился второй театральный фестиваль стран-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). В течение трех дней ашхабадцы и гости туркменской столицы получали яркие впечатления от праздника дружбы, полного творческих открытий и незабываемых встреч. Все выступления артистов проходили при полном аншлаге на лучших сценических площадках Ашхабада.

Вне зависимости от жанра и формы подачи материала все спектакли отличала полная творческая самоотдача и искренность, глубокая самобытность, оригинальность трактовки образов, приверженность вечным и понятным на любом языке темам – чести и долгу, любви и дружбе, нравственной чистоте и достоинству человека, поиску смысла жизни и др. Каждое выступление талантливых артистов было проникнуто любовью и уважением к многовековым традициям культуры дружественных народов.

Подобные мероприятия проводятся с целью расширения связей, популяризации, обогащения духовной жизни народов. Только так можно сохранить преемственность лучших традиций многовековых межкультурных отношений.

В заключительный день фестиваля в ходе 10-го заседания руководителей театров членов ТЮРКСОЙ коллеги по цеху обсудили современные тенденции развития театра, возможности дальнейшего взаимодействия. Как отмечалось, для привлечения зрителя сегодня используются новые формы, применяются передовые технологии и достижения научно-технического прогресса, ставятся смелые эксперименты. Гармонично сосуществуют на подмостках прошлое и настоящее, традиции и новации, фольклор и креативные идеи.

Участникам смотра сценического искусства были вручены дипломы, призы и памятные подарки. По мнению лауреатов, нынешний фестиваль внес весомый вклад в популяризацию уникального историко-культурного наследия тюркских народов.

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