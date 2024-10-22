Подведены итоги общенационального конкурса декоративно-прикладного искусства

В Центре общественных организаций Ашхабада подведены итоги конкурса «Туркменская вышивка – наше национальное достояние», организованного Центральным советом Союза женщин Туркменистана, Национальным центром профсоюзов, секретариатом Национальной группы Туркменистана по делам ЮНЕСКО и Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии.

Лучшие рукодельницы со всех областей страны соревновались в искусном владении ниткой и иголкой, а также знании традиционных орнаментов и узоров. Конкурс состоял из трех основных этапов. На первом этапе участницы делились своим вкладом в развитие искусства национальной вышивки. Затем конкурсантки демонстрировали процесс создания изделий. Заключительный этап включал творческую презентацию готовых работ, сопровождаемую выступлениями мастериц, воспевавших древнее искусство в стихах и увлекательных легендах.

За состязанием рукодельниц можно было не только наблюдать, но и активно участвовать в выборе фаворитов, так как победители конкурса определялись посредством SMS-голосования. Наибольшее количество голосов набрали вышивальщицы из Марыйского региона, которые и стали победительницами конкурса.

Искусство туркменской вышивки, включенное в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, отражает богатую культуру и традиции туркменского народа. Секреты мастерства в этом виде декоративно-прикладного искусства сохраняются и передаются из поколения в поколение. Многие рукодельницы начинают осваивать вышивку с самого детства, обеспечивая тем самым ее преемственность. Чтобы поддержать талантливых мастериц, на регулярной основе проводятся выставки и конкурсы, на которых они могут продемонстрировать свои умения.

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