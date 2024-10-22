На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрирована 31 сделка

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрирована 31 сделка на общую сумму свыше 14 миллионов 290 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов и Афганистана закупили сжиженный газ, гидроочищенное дизельное топливо, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть», а также сжиженный газ производства ГК «Туркменгаз». Бизнесмены из Турции и Украины приобрели карбамид (ГК «Туркменхимия»). Помимо этого, бизнесмены из ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Украины закупили джинсовые и швейные изделия, наборы постельного белья, хлопчатобумажную пряжу, гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, портландцемент, а также минеральную столовую газированную воду и безалкогольные газированные напитки.

На внутренний рынок отечественные бизнесмены закупили полипропилен, флоатное листовое стекло и хлопчатобумажную пряжу на общую сумму более 21 миллиона 264 тысяч манатов.

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