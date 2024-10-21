Туркменистан передал сборники произведений Махтумкули в крупнейшие библиотеки России

Посольство Туркменистана в России передало юбилейные экземпляры сборника избранных произведений выдающегося поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги в библиотечные фонды ведущих российских научных и образовательных учреждений.

Сборники на туркменском, русском и английском языках пополнили фонды Российской академии наук, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Российского университета дружбы народов имени П. Лумумбы, Московского государственного института международных отношений (университета) МИД РФ и крупных библиотек – Российской государственной библиотеки, Института востоковедения РАН, Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино, Государственной публичной исторической библиотеки России, Научной библиотеки им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета, Библиотеки РАН (СПБ), Российской национальной библиотеки (СПБ) и других.

Этот шаг стал звеном череды масштабных мероприятий, приуроченных к 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, широко отмечаемого в Туркменистане и за его пределами на международном уровне.

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