В столице Туркменистана открылся второй театральный фестиваль ТЮРКСОЙ В Ашхабаде торжественно прошла церемония открытия второго театрального фестиваля стран-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). Международный форум объединил в Ашхабаде театральные коллективы стран-членов ТЮРКСОЙ. Проведение фестиваля нацелено на обогащение культур, укрепление отношений дружбы между странами, поскольку театр выполняет важную функцию патриотического, эстетического и нравственного воспитания, способствует развитию международного культурного диалога. Встреча представителей сценического искусства также предусматривает обмен опытом и нацелена на совершенствование исполнительского мастерства и сценической культуры молодых театральных артистов, отмечает источник. © TURKMENISTAN.RU, 2024