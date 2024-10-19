|19.10.24 08:30
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В столице Туркменистана открылся второй театральный фестиваль ТЮРКСОЙ
В Ашхабаде торжественно прошла церемония открытия второго театрального фестиваля стран-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). Международный форум объединил в Ашхабаде театральные коллективы стран-членов ТЮРКСОЙ.
Проведение фестиваля нацелено на обогащение культур, укрепление отношений дружбы между странами, поскольку театр выполняет важную функцию патриотического, эстетического и нравственного воспитания, способствует развитию международного культурного диалога.
Встреча представителей сценического искусства также предусматривает обмен опытом и нацелена на совершенствование исполнительского мастерства и сценической культуры молодых театральных артистов, отмечает источник.
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