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19.10.24 08:30

В столице Туркменистана открылся второй театральный фестиваль ТЮРКСОЙ

В Ашхабаде торжественно прошла церемония открытия второго театрального фестиваля стран-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). Международный форум объединил в Ашхабаде театральные коллективы стран-членов ТЮРКСОЙ.

Проведение фестиваля нацелено на обогащение культур, укрепление отношений дружбы между странами, поскольку театр выполняет важную функцию патриотического, эстетического и нравственного воспитания, способствует развитию международного культурного диалога.

Встреча представителей сценического искусства также предусматривает обмен опытом и нацелена на совершенствование исполнительского мастерства и сценической культуры молодых театральных артистов, отмечает источник.

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