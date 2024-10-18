Под Ашхабадом прошла научная встреча «Туркменистан – очаг древних цивилизаций»

В национальном музее «Ак бугдай» состоялась международная научная встреча «Туркменистан – очаг древних цивилизаций», приуроченная к 95-летию со дня рождения выдающихся российских ученых, археологов Вадима Массона и Виктора Сарианиди.

Академики Вадим Массон и Виктор Сарианиди посвятили свою деятельность изучению памятников древности Туркменистана. В разные годы они были удостоены Международной премии имени Махтумкули, других государственных наград. Их труды издавались в стране массовыми тиражами, а их открытия вошли в школьные учебники истории древнего мира.

По онлайн-связи к туркменским и российским участникам форума присоединились ученые из Италии и Чешской Республики. Участники встречи отметили, что в настоящее время работают две совместные туркменско-российские археологические экспедиции, созданные Национальным управлением Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры в партнерстве с двумя институтами Российской академии наук: Институтом этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая (Москва) и Санкт-Петербургским институтом истории материальной культуры.

Отдельные доклады на форуме были посвящены Гонур-депе – столице древней страны Маргуш, называемой в греческих и римских летописях Маргианой. Это крупнейшее в Центральной Азии поселение эпохи бронзы (конец III – середина II тысячелетия до н.э.). Как отмечалось, в 1972 году известный археолог Виктор Сарианиди вместе с туркменскими коллегами обнаружил Гонур-депе и начал здесь раскопки.

Участники форума сосредоточили внимание на еще одном археологическом памятнике – Парыз-депе: изучении его культурных слоев, поиске и систематизации артефактов, что поможет пролить свет на его историю.

В рамках форума гости ознакомились с памятниками под открытым небом: древней крепостью Анау и мечетью Сейита Джемалетдина, а также обменялись мнениями по их изучению на научной основе.

© TURKMENISTAN.RU, 2024