В Ашхабаде прошло заседание туркменско-таджикской межправительственной комиссии

В Ашхабаде состоялось очередное заседание Совместной туркменско-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Для участия в нем в Ашхабад прибыла делегация Республики Таджикистан.

В повестку дня заседания межправкомиссии были вынесены приоритетные вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере. В числе перспективных направлений двустороннего партнерства были названы энергетический сектор, транспорт, логистика, сельское хозяйство и промышленный комплекс. Отмечалось также, что имеются большие возможности для расширения эффективных контактов по линии деловых структур, чему способствует регулярное проведение совместных профильных мероприятий. Отдельное внимание было уделено теме развития гуманитарных контактов, в том числе по линии образования и науки.

Наряду с этим отмечалось наличие хороших возможностей для расширения двустороннего взаимодействия в сфере здравоохранения, а также в области спорта.

Подтвердив нацеленность сторон на наращивание взаимовыгодного сотрудничества, обоюдную приверженность практической реализации достигнутых договоренностей, участники заседания выразили уверенность, что туркменско-таджикские отношения, которым придан стратегический характер, будут и впредь успешно развиваться, наполняясь новым содержанием. По итогам заседания подписан соответствующий протокол.

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