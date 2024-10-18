Туркменская делегация провела в Исламабаде ряд переговоров

В Исламабаде состоялась встреча президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов туркменско-пакистанского сотрудничества в контексте реализации достигнутых ранее договоренностей и перспективных планов на будущее.

Было отмечено, что стороны придают большое значение активизации продуктивного партнерства в таких направлениях, как энергетика и транспорт. В этом контексте подчеркнута значимость усиления совместной деятельности в реализации проектов газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), линии электропередачи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан (ТАП). Особое внимание было уделено завершению работы по подготовке двусторонних документов, нацеленных на претворение в жизнь совместных проектов в сферах энергетики и транспорта.

В этот же день в рамках визита делегации Туркменистана в Пакистан состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с федеральным министром энергетики Исламской Республики Пакистан Мусадиком Масудом Маликом.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в энергетической сфере, в частности, проекты строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан (ТАП). Стороны подчеркнули стратегическую важность крупномасштабных проектов в укреплении региональных связей, содействии экономическому росту и удовлетворении энергетических потребностей стран-участниц.

В переговорах был сделан акцент на важности завершения работы по подготовке двусторонних документов, которые будут использоваться для практического осуществления проектов. Также было предложено разработать дорожную карту для совместных действий туркменской и пакистанской сторон в энергетической сфере.

Стороны согласились поддерживать регулярные контакты в целях реализации совместных проектов.

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