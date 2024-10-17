Делегация Туркменистана приняла участие в заседании Совета глав правительств ШОС

Делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым приняла участие в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в рамках визита в Исламскую Республику Пакистан.

В своем выступлении туркменская сторона отметила, что сегодня имеются объективные и реальные возможности придать сотрудничеству Туркменистана с ШОС новый импульс. В числе приоритетных направлений взаимодействия были названы транспорт, связь, энергетика, торговля и инвестиционная деятельность. В этой связи было предложено сосредоточиться на реализации перспективных совместных проектов, территориально и структурно связанных со странами-членами и партнерами ШОС, в частности проекта газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ).

Касаясь темы транспортно-логистического сотрудничества, туркменская делегация подчеркнула значимость транспортного коридора «Север – Юг» вдоль восточного побережья Каспийского моря с выходом на Иран и Индию. Также был отмечен солидный потенциал для дальнейшего наращивания объемов товарооборота, расширения прямых контактов между деловыми кругами.

Уделив внимание культурно-гуманитарным связям, министр иностранных дел Туркменистана выразил признательность странам ШОС, их лидерам и высоким представителям, принявшим участие в недавно прошедшем в Ашхабаде международном форуме, посвященном юбилею классика туркменской литературы и философа Махтумкули Фраги.

© TURKMENISTAN.RU, 2024