В Туркменистане проходят Дни культуры Российской Федерации

В ашхабадском Дворце мукамов состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры России в Туркменистане. Программа этого фестиваля включает в себя двухдневные выступления и мастер-классы российских артистов, музыкантов, исполнителей и является ярким примером российско-туркменского сотрудничества в культурно-просветительской сфере.

Свое приветственное участникам и зрителям фестиваля направила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. В приветствии, в честности, говорится: «Проведение в Ашхабаде Дней культуры России является ярким примером планомерно развивающихся партнерских отношений между нашими странами. Россию и Туркменистан объединяет общая история, тесные культурные связи, основанные на принципах добрососедства и равноправия. Уверена, что мероприятия проекта внесут большой вклад в дальнейшее развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя государствами, а зрителям подарят яркие эмоции и незабываемые впечатления».

Право открыть Дни культуры было предоставлено известному пианисту, лауреату международных музыкальных конкурсов Дмитрию Маслееву, выступившему с сольной программой в режиме мастер-класса, а также Государственному академическому ансамблю народного танца Адыгеи «Нальмэс», собравшему переполненный зрительный зал.

Гостям торжественной церемонии открытия Дней культуры России в Туркменистане была продемонстрирована выставка «Лоскутная мозаика России», подготовленная Государственным домом народного творчества имени В. Д. Поленова. Данная экспозиция – уникальные авторские текстильные произведения современных мастеров России. В работах авторов переплетаются мотивы народного и современного декоративно-прикладного искусства.

Гости из России, в свою очередь, получили возможность прикоснуться к истокам древнейшего национального туркменского искусства – ковроткачества, побывав на экскурсии в Национальном музее ковра.

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