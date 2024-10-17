Премьер-министр Исламской Республики Пакистан принял министра иностранных дел Туркменистана

В Исламабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом, в ходе которой состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии двусторонних отношений и перспективах их развития. Делегация Туркменистана прибыла в Пакистан для участия в качестве почетного гостя в очередном заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества.

В ходе переговоров стороны рассмотрели широкий спектр вопросов туркменско-пакистанского партнерства, конкретизировали его приоритетные направления, подтвердив готовность к продолжению наращивания межгосударственного взаимодействия в политико-дипломатическом, торгово-экономическом, культурно-гуманитарном и других направлениях. Особое внимание было обращено на необходимость активизации совместных действий по реализации крупномасштабных и долгосрочных международных экономических проектов, участниками которых являются оба государства.

В частности, была подчеркнута актуальность работы по подготовке двусторонних документов, касающихся практического осуществления проектов газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), высоковольтной линии электропередачи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан (ТАП). Также отмечена значимость совместной деятельности в транспортно-логистической сфере, где в настоящее время туркменская сторона сотрудничает с крупными пакистанскими компаниями. Кроме того, стороны обсудили и другие вопросы сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

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