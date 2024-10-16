Британский гроссмейстер Найджел Шорт посетил Туркменистан

Важным событием в спортивной жизни Туркменистана стал визит в Ашхабад известного британского гроссмейстера Найджела Шорта. В свое время Шорт был шахматным вундеркиндом, получив звание международного мастера в 14 лет и гроссмейстера в 19 лет. За свою карьеру он выиграл множество турниров, представлял Англию на нескольких шахматных олимпиадах. При этом наибольшую международную известность получил в 1993 году, когда сыграл матч за звание чемпиона мира по шахматам против Гарри Каспарова, став первым англичанином, бросившим вызов обладателю мировой шахматной короны.

В настоящее время Найджел Шорт занимает должность директора FIDE по развитию шахмат. В туркменскую столицу он приехал по приглашению посольства Великобритании и Государственного комитета по физкультуре и спорту для участия в международной выставке и научной конференции, посвященных развитию спорта в Туркменистане. Помимо этого, именитый гроссмейстер принял участие в блиц-турнире на кубок Шахматной федерации Туркменистана, который оспаривали более 300 участников. Как и ожидалось, победителем его стал Найджел Шорт. В 9 партиях он набрал 7,5 очка и по дополнительным показателям опередил занявших соответственно 2-е и 3-е места международного гроссмейстера Максата Атабаева и кандидата в мастера спорта Аманмухаммета Хоммадова. Примечательно, что Максат Атабаев сыграл вничью с претендентом на мировую корону 1993 года, а Аманмахаммет Хоммадов и вовсе смог выиграть у легендарного гроссмейстера, но потерял очки в партиях с другими соперниками.

В ходе пребывания в Туркменистане Найджел Шорт также провел сеанс одновременной игры с 10 юными шахматистами, который длился более двух часов и завершился победой звезды мировых шахмат во всех партиях. А юные спортсмены получили ценный опыт игры с гроссмейстером. В рамках визита директор ФИДЕ по развитию шахмат провел также встречу в Государственном комитете по физической культуре и спорту, в ходе которой стороны обменялись мнениями о развитии шахмат в Туркменистане. Гроссмейстер Найджел Шорт приветствовал планы правительства Туркменистана по введению шахмат в школьную программу с 2025-2026 учебного года.

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