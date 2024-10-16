В Ашхабаде прошла встреча председателей парламентов государств Центральной Азии и Республики Корея

В туркменской столице прошла вторая встреча спикеров парламентов Туркменистана, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Республики Корея. Сегодня межпарламентское сотрудничество является одним из важнейших инструментов поддержания продуктивного диалога между странами, укрепления эффективного международного партнерства.

На пленарной сессии «Партнерство во имя мира, процветания и взаимного доверия» было отмечено, что в последние годы наряду с традиционными вопросами повестки дня по многостороннему сотрудничеству между государствами Центральной Азии и Республики Корея межпарламентский диалог приобретает значение и в реализации соглашений на высшем уровне, а также в расширении практического сотрудничества. Большую роль в этом призваны играть межпарламентские группы дружбы, деятельность которых является эффективным инструментом взаимопонимания между братскими народами.

Участники встречи, констатировав востребованность формата «Центральная Азия – Республика Корея», которая уже показывает свою эффективность, отметили, что для успешной реализации совместных планов необходимо поднять взаимовыгодное и перспективное партнерство между центральноазиатской «пятеркой» и Республикой Корея на качественно новый уровень. В контексте обмена национальным опытом обеспечения устойчивого развития и укрепления правовых основ сотрудничества, участники поделились мнениями о современных методах совершенствования парламентской и законотворческой деятельности, развитии механизмов налаживания связей между парламентскими группами дружбы, профильными комитетами, женщинами-парламентариями и молодыми депутатами.

Итоги второй встречи спикеров парламентов государств Центральной Азии и Республики Корея нашли отражение в совместной декларации, принятой на основе выдвинутых предложений и мнений.

В рамках второй встречи председателей парламентов государств Центральной Азии и Республики Корея состоялась вторая туркменско-корейская консультативная встреча с участием представителей Меджлиса Туркменистана и Национальной ассамблеи Республики Корея. Как отмечалось, регулярно проводимые встречи придают импульс укреплению связей двух стран. Особый акцент был сделан на том, что важной составляющей межгосударственного диалога выступают межпарламентские отношения. Вместе с тем, были обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного взаимодействия, включая сферы транспорта, энергетики, высоких технологий, науки, образования, здравоохранения, спорта, туризма, изменения климата и охраны окружающей среды.

В тот же день председатель Меджлиса Дуньягозель Гулманова встретилась с председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерланом Кошановым, председателем Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзода, спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддином Исмоиловым, а также состоялись двусторонние встречи межпарламентских групп дружбы.

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