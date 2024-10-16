|16.10.24 07:09
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Тема туркменско-австрийского культурного сотрудничества обсуждена в Ашхабаде
В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой с руководителем Туркмено-австрийского общества Недой Бергер.
В ходе встречи стороны отметили результативность деятельности Туркмено-австрийского общества и обсудили текущие, а также перспективные направления сотрудничества. Стороны подчеркнули успешное проведение международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», состоявшегося в Ашхабаде. В этом контексте состоялся обмен мнениями о возможностях дальнейшего расширения взаимодействия в сферах культуры, искусства, науки и образования.
На встрече была выделена значимость проведения в городе Аркадаге шестого Венского бала, прошедшего наряду с торжественными мероприятиями в честь 300-летия со дня рождения великого поэта Махтумкули Фраги и ставшего ярким символом активного туркменско-австрийского творческого взаимодействия.
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