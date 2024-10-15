В МИД Туркменистана состоялся брифинг по итогам международного форума

В стенах МИД Туркменистана состоялся брифинг по итогам международного форума, посвященного 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа современного мира и развития». Участниками встречи стали главы и сотрудники дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, представители местных и зарубежных СМИ.

Выступившие в ходе брифинга подчеркнули, что актуальность форума, проведенного 11 октября текущего года в Ашхабаде, была обусловлена тем, что Махтумкули, его имя и образ стали одним из символов объединения стран и народов на началах гуманизма и справедливости, солидарности и сотрудничества. Находясь в других землях, великий поэт нес живущим там людям знания о туркменском народе, его традициях, обычаях, способствуя тем самым диалогу и взаимопроникновению культур и знаний.

По словам участников брифинга, сегодня внешняя политика независимого Туркменистана является наследницей и продолжательницей идей и представлений Махтумкули о мире, роли и месте в нем туркменского народа. Наследие Махтумкули Фраги органично вошло в основу современной туркменской государственности, его внутренней политики, служит ориентиром во взаимоотношениях с другими государствами.

Эти идеи легли в основу содержания нейтралитета Туркменистана. На брифинге было особо подчеркнуто, что в следующем году страна будет чествовать 30-летие постоянного нейтралитета и что она открыта к новым созидательным инициативам во имя мира, безопасности и устойчивого развития. В этом контексте на брифинге состоялся обмен мнениями по созданию международной платформы сотрудничества для широкого и системного многостороннего взаимодействия по ключевым вопросам глобального развития.

В ходе брифинга было отмечено, что в международном форуме приняли участие представители 24 стран мира, в том числе 10 делегаций на уровне глав государств, руководители восьми международных организаций. Для освещения форума в Туркменистан прибыли более 200 представителей зарубежных СМИ.

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