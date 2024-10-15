Состоялся телефонный разговор между председателем Халк Маслахаты Туркменистана и президентом Узбекистана

Состоялся телефонный разговор между национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым.

Обменявшись приветствиями, собеседники с удовлетворением констатировали, что сотрудничество между Туркменистаном и Узбекистаном, в том числе и в культурно-гуманитарной сфере, плодотворно развивается и укрепляется. В ходе беседы обсуждались современное состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, топливно-энергетической, транспортно-коммуникационной и сельскохозяйственной сферах, а также вопросы реализации достигнутых ранее договоренностей и планируемых к реализации совместных проектов.

В завершение телефонного разговора национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев обменялись пожеланиями крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а братским народам – мира, благополучия и процветания.

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