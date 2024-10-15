На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 9 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 9 сделок на сумму около 23 миллионов 142 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана и Афганистана приобрели гидроочищенное дизельное топливо (ГК «Туркменнефть»), а бизнесмены из Турции – хлопковое волокно.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили хлопчатобумажную пряжу на сумму более 1 миллиона 821 тысячи манатов.

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